 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Днепр-1" отказался назначать Скрипника на должность тренера, - СМИ

"Днепр-1" отказался назначать Скрипника на должность тренера, - СМИ


фото: zarya-lugansk.com
Главный тренер "Днепр-1" Дмитрий Михайленко останется работать в клубе

Об этом сообщает " ТаТоТаке " в Telegram.

О будущем главного тренера луганской "Зари" Виктора Скрипника, который должен был возглавить "Днепр-1", пока ничего не известно.

"По последней информации наших источников, в результате затяжных детективных перипетий Виктор Скрипник этим летом не станет главным тренером" Днепр-1 ". Судя по всему, Дмитрий Михайленко сохранит свой пост на сезон 2020/2021. Таково общее решение руководителей днепровского клуба и "Зари", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

3 августа, 2020 понедельник

2 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать