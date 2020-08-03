"Днепр-1" отказался назначать Скрипника на должность тренера, - СМИ

3 августа, 2020, 14:14

Главный тренер "Днепр-1" Дмитрий Михайленко останется работать в клубе

Об этом сообщает " ТаТоТаке " в Telegram.

О будущем главного тренера луганской "Зари" Виктора Скрипника, который должен был возглавить "Днепр-1", пока ничего не известно.

"По последней информации наших источников, в результате затяжных детективных перипетий Виктор Скрипник этим летом не станет главным тренером" Днепр-1 ". Судя по всему, Дмитрий Михайленко сохранит свой пост на сезон 2020/2021. Таково общее решение руководителей днепровского клуба и "Зари", - говорится в сообщении.

29 июля стало известно, что главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич может возглавить "Зарю" .

29 июля Александр Бабич заявил об отставке с поста главного тренера "Мариуполя" после поражения от "Колоса" в плей-офф за место в Лиге Европы.

2 августа сообщалось, что Виктора Скрипника на посту главного тренера "Зари" заменит Александр Бабич.