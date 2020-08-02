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Espreso.tvСпорт"Заря" уволила Скрипника и назначила нового тренера

"Заря" уволила Скрипника и назначила нового тренера


фото: fcmariupol.com
Виктора Скрипника на посту главного тренера "Зари" заменит Александр Бабич

Об этом сообщил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук в Instagram.

По его информации, бывший тренер "Мариуполя" Александр Бабич утром 2 августа находился в Запорожье, где провел переговоры с руководством "Зари".

Во второй половине дня Бабича представят футболистам, как нового главного тренера команды. На этом посту он заменит Виктора Скрипника, который возглавит "Днепр-1".

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