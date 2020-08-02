"Заря" уволила Скрипника и назначила нового тренера

2 августа, 2020, 17:51

Виктора Скрипника на посту главного тренера "Зари" заменит Александр Бабич

Об этом сообщил журналист "Футбольного формата" Олег Ящук в Instagram.

По его информации, бывший тренер "Мариуполя" Александр Бабич утром 2 августа находился в Запорожье, где провел переговоры с руководством "Зари".

Во второй половине дня Бабича представят футболистам, как нового главного тренера команды. На этом посту он заменит Виктора Скрипника, который возглавит "Днепр-1".

29 июля стало известно, что главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич может возглавить "Зарю".

29 июля Александр Бабич заявил об отставке с поста главного тренера "Мариуполя" после поражения от "Колоса" в плей-офф за место в Лиге Европы.

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