"Заря" нашла замену Скрипнику на посту главного тренера
29 июля, 2020, 15:48
Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич может стать новым главным тренером луганской "Зари"
Об этом сообщил telegram канал "Бомбардир".
41-летний Бабич один из кандидатов, кто может заменить в "Заре" 50-летнего украинца Виктора Скрипника, который близок к тому, чтобы возглавить "Днепр-1".
Александр Бабич с 2017-го года является главным тренером "Мариуполя". В период с 2014-го по 2017-й тренировал одесский "Черноморец".
- 28 июля стало известно, что Виктор Скрипник близок к подписанию контракта с "Днепром-1" .
- 29 июля сообщалось, что "Заря" требует у "Днепра-1" компенсацию в 500 тыс. евро за переход своего главного тренера Виктора Скрипника.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-