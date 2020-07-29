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Espreso.tvСпорт"Заря" нашла замену Скрипнику на посту главного тренера

"Заря" нашла замену Скрипнику на посту главного тренера


фото: fcmariupol.com
Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич может стать новым главным тренером луганской "Зари"

Об этом сообщил telegram канал "Бомбардир".

41-летний Бабич один из кандидатов, кто может заменить в "Заре" 50-летнего украинца Виктора Скрипника, который близок к тому, чтобы возглавить "Днепр-1".

Александр Бабич с 2017-го года является главным тренером "Мариуполя". В период с 2014-го по 2017-й тренировал одесский "Черноморец".

 

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