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Espreso.tvЭкономикаПолицейская охрана будет стоить Укрзализныци 250 млн грн в год, - Лещенко

Полицейская охрана будет стоить Укрзализныци 250 млн грн в год, - Лещенко

Полицейская охрана будет стоить Укрзализныци 250 млн грн ежегодно, поскольку полиция настаивает, чтобы эти услуги предоставлялись платно

Об этом сообщил член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко в Facebook.

По словам Лещенко, Укрзализныця долгое время пытается привлечь представителей полиции для присутствия в поездах с целью обеспечения общественного порядка.

"В то же время полиция настаивает, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах УЗ это дополнительные 250  млн гривен в год - напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок", - написал Лещенко.

Он напомнил, что транспортная полиция не сопровождает поезда с 2012 года, она была ликвидирована в 2015 году. Причем восстановление этого подразделения, по словам Лещенко, в компетенции народных депутатов.

"Пассажиры в год платят около 2 млрд грн НДС, и из этих налогов содержится полиция, поэтому вполне логично, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение общественного порядка этих самых налогоплательщиков в том числе в поездах - силами Национальной полиции Украины", - подчеркнул Лещенко .

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