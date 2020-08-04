Адвокат Суркисов заявил о лжи в американской прессе о причастности братьев к выводу средств из ПриватБанка

4 августа, 2020, 17:03

Адвокат заявил, что распространенная изданием Chicago Morning Star информация о якобы причастности братьев Суркисов к выводу средств из ПриватБанка является лживой

Об этом сообщил адвокат Виктор Балух, передает Интерфакс-Украина.

Балух представляет интересы 6 фирм, упомянутых в расследовании Kroll, опубликованном в Chicago Morning Star: Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments LLP.

Читайте также: Дело Суркисов ПриватБанк предоставил доказательства подложности документов, на основании которых олигархи хотят отсудить у государства $250 млн

"Утверждение о том, что эти компании самостоятельно или в интересах Григория и Игоря Суркисов выводили средства из ПриватБанка, является абсолютной ложью и очередным примером грязной информационной кампании против них", - заявил адвокат.

Читайте также: Дело Суркисов против ПриватБанка: в Kroll рассказали, как братья выводили деньги банка на офшоры Британских Виргинских островов

По его словам, приведенные газетой аргументы базируются на недостоверных данных.

"Никаких официальных запросов от Kroll или иных уполномоченных лиц в адрес компании не поступало. Манипулятивные и лживые утверждения направлены на дискредитацию наших компаний", - отметил Борух.

Он добавил, что было принято решение обратиться в суд с требованием опровержения приведенной изданием информации и защиты деловой репутации.

Ранее, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.

Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г. Киев, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).

15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с ПриватБанка взымается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн с ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.

В конце мая в национализированном ПриватБанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам.

15 июня Верховный суд признал Суркисов связанными с ПриватБанком лицами, отменив решения предыдущих инстанций. Большая Палата Верховного Суда продолжила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка под время национализации (bail-in).

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо