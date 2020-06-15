Верховный суд признал Суркисов связанными с ПриватБанком лицами, отменив решения предыдущих инстанций

"Производство по взыманию закрыто, но Верховный суд не применил "антиколомойський закон", а вместо этого отменил нижние решения по юрисдикции и отправил Суркисов в гражданский суд. Который уже будет вынужден (или нет) использовать банковский закон", - написал он.