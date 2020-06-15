Верховный суд признал Суркисов связанными с ПриватБанком лицами, отменив решения предыдущих инстанций
15 июня, 2020, 20:05
Верховный суд по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке подтвердил законность обмена их депозитов на акции банка, в дальнейшем выкупленные государством
Об этом сообщил лидер партии "Демсокиры" Антон Швец.
"Решения судов первой и второй инстанции в пользу Суркисов в деле депозитов его и его семьи отменено решением Верховного Суда", - написал он.
По его словам, процесс взыскания суммы bail-in прекращен.
"Производство по взыманию закрыто, но Верховный суд не применил "антиколомойський закон", а вместо этого отменил нижние решения по юрисдикции и отправил Суркисов в гражданский суд. Который уже будет вынужден (или нет) использовать банковский закон", - написал он.
- Напомним, 15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).
- Ранее, 27 апреля, дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.
- Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г. Киев, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).
- 15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с ПриватБанка взымается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.
- Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн с ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.
- В конце мая в национализированном ПриватБанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам.