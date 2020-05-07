"Никто никаких денег никому не перечислит": Малюська спрогнозировал события в деле Суркисов против ПриватБанка

7 мая, 2020, 23:20

Министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщение о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний

Об этом Малюська написал в Facebook.

Министр пояснил, что Минюст не требует взыскать с банка деньги, а лишь выполняет решения Печерского суда от 2017 года, которой ПриватБанк обязано обслуживать депозиты компаний, что, по данным СМИ, связаны с братьями Суркисами.

При этом ПриватБанк считал, что таких депозитов не существует, поскольку они были конвертированы в акции банка.

По словам министра, сейчас никто точно не может объяснить, как обслуживать указанные депозиты, поэтому выполнить решение суда не усматривается возможным.

"Мы выполняем решение суда, требует от ПриватБанка обслуживания депозитов (и черт знает, как это сделать). Если бы мы действительно должны были взыскать 7 ярдов в пользу компаний Суркиса, мы бы давно это сделали без особых проблем", - написал Малюська.

Министр предположил, что в дальнейшем, вероятнее всего, Государственная исполнительная служба оштрафует банк за невыполнение решения, но никаких денег в пользу связанных с Суркисами компаний финучреждение не перечислит.

"Думаю, что развитие событий будет такое же, как и все предыдущие годы: ДВС сообщит ПриватБанк о необходимости выполнения постановления суда, наверное оштрафует банк за невыполнение и направит материалы в правоохранительные органы (именно такой алгоритм прописан в законе). Никто никаких денег никому не перечислит. Иной сценарий развития событий представить сложно, поскольку решение Печерского районного суда с 2017 года я и сейчас не очень понимаю, как можно добровольно или принудительно выполнить ", - написал Малюська.

Напомним, ранее пресс-служба ПриватБанка сообщила о получении от госисполнителя Печерского отдела Государственной исполнительной службой Минюста четырех постановлений с обязательством банка выплатить $ 250 млн по депозитным договорам семьи Суркисов.

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