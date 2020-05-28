Дело Суркисов: ПриватБанк предоставил доказательства подделки документов, на основании которых олигархи хотят отсудить у государства $250 млн

28 мая, 2020, 16:47

В национализированном ПриватБанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

ПриватБанк обратился с заявлением в государственную исполнительную службу о возвращении исполнительных документов, на основании которых суд восстановил иск от 2017 года по заявлениям шести компаний, связанных с братьями Суркисами. Причина - имеющиеся обстоятельства подделки документов, по которым были открыты такие производства.

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Банк в ближайшее время направит соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Заявления в государственную исполнительную службу от имени истцов оффшорных фирм Суркисов Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP и Sofinam Investments LLP. были подписаны якобы руководством компаний, однако, при сопоставлении с другими документами подписей директоров, возникли подозрения в подлинности таких подписей.

ПриватБанк обратился в специализированное учреждение по проведению почерковедческой экспертизы подписей, по результатам которой установлено, что подписи от имени директоров компаний выполнены другим лицом.

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Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г. Киев, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).

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15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с ПриватБанка взымается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов

Уже 15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение другого дела по иску семьи Суркисов, а именно об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).

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