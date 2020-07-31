Дело Суркисов против ПриватБанка: в Kroll рассказали, как братья выводили деньги банка на офшоры Британских Виргинских островов
Об этом сообщает Chicago morning star, передает НВ .
Kroll - компания по корпоративным расследованиям и консультациям по рискам, базирующаяся в Нью-Йорке и ведущая деятельность с 1972 года.
В расследовании Kroll объясняется механизм вывода денег из ПриватБанка на счета Суркисов.
Так, в 2008-2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком получил кредиты от ПриватБанка Кипра на общую сумму $361 млн.
"Кредиты на общую сумму $361 млн были сгруппированы по частям, в рамках которых выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которых нет очевидной коммерческой цели", - заявляют амерканцы в расследовании .
По версии следствия Kroll, те же средства были впоследствии снова переведены в ПриватБанк. Они были сначала депонированы на срок до двух лет на момент внесения залога на ряд счетов, из которых позже перенаправили средства на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments.
Все вышеперечисленные компании были зарегистрированы в один и тот же день по одному и тому же адресу и находились в юрисдикции Британских Виргинских островов.
"Эти шесть владельцев счетов составляли около 80% от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму $245 млн... Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты по кредитам", - указывается в отчете Kroll.
"Займы, пожалуй, являются частью более крупной долгосрочной схемы, согласно которой займы, выданные ПриватБанком Кипра, были переработаны и погашены новыми займами, выданными под видом законного корпоративного кредитования", - говорится в расследовании.
Отметим, именно на счет этих шести компаний - Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments - братья Суркисы пытаются взыскать деньги из государственного ПриватБанка.
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"Хотя займы, выданные и направленные на счета вкладчиков, на данный момент погашены, источник средств, по которым они были погашены, еще не до конца понятен, поскольку в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов", - добавили в Kroll
Отмечается, что по этой схеме из ПриватБанка было выведено около $150 млн, включая кредитные средства и проценты. Согласно отчету Kroll, эти средства переведены на ряд счетов в Банке Кипра.
Исследование Kroll показало, что все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркисам. Это украинские олигархи и деловые партнеры Игоря Коломойского, одного из крупнейших акционеров ПриватБанка до его национализации. Братья Суркисы пытались доказать в судах, что они не были связаны с бывшими владельцами ПриватБанка и настаивали на том, что процедура bail-in (конвертация депозитов, связанных с банком лиц в его капитал - техническая процедура национализации ПриватБанка) была незаконной.
Независимое расследование деятельности ПриватБанка Kroll, которое проводилось с 2016 по 2017 год, показало, что ПриватБанк был частью крупномасштабной схемы скоординированного мошенничества по крайней мере десять лет до национализации банка, в результате чего банк потерял не менее $5,5 млрд. Эта информация указана в результатах расследования, представленных Национальным банком Украины в январе 2018 года.
- Напомним, 15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).
- Ранее, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.
- Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г. Киев, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).
- 15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с ПриватБанка взымается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.
- Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн с ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.
- В конце мая в национализированном ПриватБанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам.
- 15 июня Верховный суд признал Суркисов связанными с ПриватБанком лицами, отменив решения предыдущих инстанций
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