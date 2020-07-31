Дело Суркисов против ПриватБанка: в Kroll рассказали, как братья выводили деньги банка на офшоры Британских Виргинских островов

31 июля, 2020, 17:38

Согласно расследованию агентства Kroll, средства на депозитах английских компаний Суркисов оказались кредитами, которые ПриватБанк выдал своим связанным лицам в 2008-2010 году

Об этом сообщает Chicago morning star, передает НВ .

Kroll - компания по корпоративным расследованиям и консультациям по рискам, базирующаяся в Нью-Йорке и ведущая деятельность с 1972 года.

В расследовании Kroll объясняется механизм вывода денег из ПриватБанка на счета Суркисов.

Так, в 2008-2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком получил кредиты от ПриватБанка Кипра на общую сумму $361 млн.

"Кредиты на общую сумму $361 млн были сгруппированы по частям, в рамках которых выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которых нет очевидной коммерческой цели", - заявляют амерканцы в расследовании .

По версии следствия Kroll, те же средства были впоследствии снова переведены в ПриватБанк. Они были сначала депонированы на срок до двух лет на момент внесения залога на ряд счетов, из которых позже перенаправили средства на депозитные счета шести компаний: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments.

Все вышеперечисленные компании были зарегистрированы в один и тот же день по одному и тому же адресу и находились в юрисдикции Британских Виргинских островов.

"Эти шесть владельцев счетов составляли около 80% от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму $245 млн... Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты по кредитам", - указывается в отчете Kroll.

"Займы, пожалуй, являются частью более крупной долгосрочной схемы, согласно которой займы, выданные ПриватБанком Кипра, были переработаны и погашены новыми займами, выданными под видом законного корпоративного кредитования", - говорится в расследовании.

Отметим, именно на счет этих шести компаний - Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments - братья Суркисы пытаются взыскать деньги из государственного ПриватБанка.

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"Хотя займы, выданные и направленные на счета вкладчиков, на данный момент погашены, источник средств, по которым они были погашены, еще не до конца понятен, поскольку в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов", - добавили в Kroll

Отмечается, что по этой схеме из ПриватБанка было выведено около $150 млн, включая кредитные средства и проценты. Согласно отчету Kroll, эти средства переведены на ряд счетов в Банке Кипра.

Исследование Kroll показало, что все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркисам. Это украинские олигархи и деловые партнеры Игоря Коломойского, одного из крупнейших акционеров ПриватБанка до его национализации. Братья Суркисы пытались доказать в судах, что они не были связаны с бывшими владельцами ПриватБанка и настаивали на том, что процедура bail-in (конвертация депозитов, связанных с банком лиц в его капитал - техническая процедура национализации ПриватБанка) была незаконной.

Независимое расследование деятельности ПриватБанка Kroll, которое проводилось с 2016 по 2017 год, показало, что ПриватБанк был частью крупномасштабной схемы скоординированного мошенничества по крайней мере десять лет до национализации банка, в результате чего банк потерял не менее $5,5 млрд. Эта информация указана в результатах расследования, представленных Национальным банком Украины в январе 2018 года.

Напомним, 15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).

Ранее, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.

Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г. Киев, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).

15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с ПриватБанка взымается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн с ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.

В конце мая в национализированном ПриватБанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам.

15 июня Верховный суд признал Суркисов связанными с ПриватБанком лицами, отменив решения предыдущих инстанций

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