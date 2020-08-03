Интересы банка в Киеве: нападавший назвался "Святым духом"

3 августа, 2020, 15:36

Мужчина, захвативший банк в центре Киева, заявил журналистам, что он "Святой дух"

Об этом шла речь в трансляции с места событий, передает Украинская правда .

Отмечается, что мужчина, захвативший банк в Киеве, во время разговора с журналистами спокойно курил и отвечал на вопросы.

Он представился так: "Я - Святой Дух, Господь Бог".

На вопрос, что у него произошло, мужчина ответил: "А Вас все устраивает в жизни? И все не так, люди. Украина - это свободная страна, свободное государство, как и в принципе все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы - вы выбрали "шута". Зеленский - это Машка, актер, шут. Он взял на себя обязательство управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то изменилось? До него было столько президентов - хоть один президент что-то изменил? Так им плевать на народ. Они к народу относятся как к скоту".

Нападавший отметил: "Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги, чтобы жить, чтобы выжить. Все президенты (которые были до этого, - ред.) - они марионетки, шуты! Не должно быть ни одного президента. Президенты - это предатели. Какой президент хоть раз вступился за хоть одного гражданина Украины?".

В свою очередь, на вопрос, каким должно быть управление государством, если нет президента, злоумышленник ответил: "Святой дух - общемировое: один человек руководит всем миром. Согласно закону Бога. Бог - он один".

По словам нападавшего, много религий - это большая проблема человечества, ведь религия - это инструмент управления сознанием.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb