Укрзализныця остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь
3 августа, 2020, 15:49
Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования до станций Луцк и Тернополь
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Продажа билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь и обратно были закрыты в соответствии с решением региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Протокол решения Укрзализныця получила 31 июля в 19:10", - говорится в сообщении.
Ограничение действует для поездов:
- №41 / 42 Днепр-Трускавец
- №98 / 97 Ковель-Киев,
- №88 / 87 Ковель-Новоалексеевка
- №12 / 11 Одесса-Львов
- №81 / 82 Киев-Ужгород
- №49 / 50 Киев-Трускавец
- №136 / 135 Черновцы-Одесса
- №108 / 107 Одесса-Ужгород
- №110 / 109 Львов-Херсон
- №86 / 85 Львов-Новоалексеевка
- №715 / 716 Киев-Львов.
Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и обратно, предложили компенсацию полной стоимости билетов.
- С 3 августа поезда не останавливаются в Луцке и Тернополе.
- В то же время в Тернополе категорически не согласны с тем, что их город попал в "красную" зону. Сегодня городской совет даже собрался на внеочередную сессию, на которой выразил "решительное несогласие" с таким решением Кабмина.
- В Тернополе считают, что правительственные требования безосновательны, ведь показатели уровня заболеваемости на COVID-19 в городе за последние дни пошли на убыль и держатся на том же низком уровне.
- В Луцке не будут вводить жесткий карантин в связи с отнесением города к "красной" зоне государственной комиссией.
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