Укрзализныця остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь

3 августа, 2020, 15:49

Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования до станций Луцк и Тернополь

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Продажа билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь и обратно были закрыты в соответствии с решением региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Протокол решения Укрзализныця получила 31 июля в 19:10", - говорится в сообщении.

Ограничение действует для поездов:

№41 / 42 Днепр-Трускавец

№98 / 97 Ковель-Киев,

№88 / 87 Ковель-Новоалексеевка

№12 / 11 Одесса-Львов

№81 / 82 Киев-Ужгород

№49 / 50 Киев-Трускавец

№136 / 135 Черновцы-Одесса

№108 / 107 Одесса-Ужгород

№110 / 109 Львов-Херсон

№86 / 85 Львов-Новоалексеевка

№715 / 716 Киев-Львов.

Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и обратно, предложили компенсацию полной стоимости билетов.

С 3 августа поезда не останавливаются в Луцке и Тернополе.

В то же время в Тернополе категорически не согласны с тем, что их город попал в "красную" зону. Сегодня городской совет даже собрался на внеочередную сессию, на которой выразил "решительное несогласие" с таким решением Кабмина.

В Тернополе считают, что правительственные требования безосновательны, ведь показатели уровня заболеваемости на COVID-19 в городе за последние дни пошли на убыль и держатся на том же низком уровне.

В Луцке не будут вводить жесткий карантин в связи с отнесением города к "красной" зоне государственной комиссией.