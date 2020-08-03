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Espreso.tvОбществоУкрзализныця остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь

Укрзализныця остановила продажу билетов в Луцк и Тернополь


фото: atn
Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования до станций Луцк и Тернополь

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Продажа билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь и обратно были закрыты в соответствии с решением региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Протокол решения Укрзализныця получила 31 июля в 19:10", - говорится в сообщении.

Ограничение действует для поездов:

  • №41 / 42 Днепр-Трускавец
  • №98 / 97 Ковель-Киев,
  • №88 / 87 Ковель-Новоалексеевка
  • №12 / 11 Одесса-Львов
  • №81 / 82 Киев-Ужгород
  • №49 / 50 Киев-Трускавец
  • №136 / 135 Черновцы-Одесса
  • №108 / 107 Одесса-Ужгород
  • №110 / 109 Львов-Херсон
  • №86 / 85 Львов-Новоалексеевка
  • №715 / 716 Киев-Львов.

Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и обратно, предложили компенсацию полной стоимости билетов.

  • С 3 августа поезда не останавливаются в Луцке и Тернополе.
  • В то же время в Тернополе категорически не согласны с тем, что их город попал в "красную" зону. Сегодня городской совет даже собрался на внеочередную сессию, на которой выразил "решительное несогласие" с таким решением Кабмина.
  • В Тернополе считают, что правительственные требования безосновательны, ведь показатели уровня заболеваемости на COVID-19 в городе за последние дни пошли на убыль и держатся на том же низком уровне.
  • В Луцке не будут вводить жесткий карантин в связи с отнесением города к "красной" зоне государственной комиссией.

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