Стефанчук не исключил, что возможен референдум по поводу "особого статуса Донбасса"
Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Фокус".
Так, отвечая на вопрос, при каких условиях судьба Донбасса или Крыма может решаться путем вынесения вопроса об их "особом статусе" на референдум, он сказал: "На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды. А еще - вопросов налогов, амнистии и органов правопорядка, суда ".
При этом Стефанчук подчеркнул, что речь об отделении территорий идти не может.
"Важно понимать на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ - либо "да", или "нет", без вариантов", - добавил он.
Стефанчук отметил, что "если вопросы, интересующие народ, требуют внесения изменений в Конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится".
Также отвечая на вопрос, может ли быть решение народа по результатам референдума консультативным, обязательно ли оно для исполнения, первый вице-спикер отметил, что референдумы являются слишком дорогими, и для "консультации с народом достаточно социологических опросов".
"Мы же создали формулу, по которой решения народа обязательны для исполнения органами государственной власти", - подчеркнул Стефанчук.
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- Леонид Кравчук ранее отметил, что особая система управления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта.
- После своего назначения Кравчук уже обратился к "ДНР" - "ЛНР" с предложением. Он считает, что представители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей должны четко сформулировать, каким они видят будущее ОРДЛО.
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