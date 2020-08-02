Кравчук обратился к "ДНР" - "ЛНР" с предложением

2 августа, 2020, 09:01

Новый руководитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что представители оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей должны четко сформулировать, каким они видят будущее так называемых ОРДЛО

Об этом со ссылкой на агентство Интерфакс-Украина передает Еспресо.TV.

"Судя по их заявлениям, "выборов", которые там уже произошли, они (представители ОРДЛО, - ред.) хотят автономии, федерализации. Они хотят, чтобы это была территория с признаками не только какого-то "особого статуса управления", а чтобы это была территория с признаками государственности. То есть они берут очень высоко. Россия пока говорит об "особом статусе", как это записано в Минских документах. Но там записали так, что мы сами не знаем, что это такое", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу, 1 августа 2020 года.

Кравчук напомнил, что когда начинались события на Донбассе, он уже обращался на одном из телеканалов к главарям так называемых "ДНР" и "ЛНР", чтобы они подготовили письменные предложения о том, что хотят иметь на территории этих районов.

"Или это "особый статус", или это что-то такое, где есть признаки государственности, или это автономия. Напишите, на какие шаги вы могли бы пойти, чтобы был компромисс, чтобы можно было договариваться. Никакого ответа я не получил", - отметил он.

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Также Кравчук отметил, что говорит об "особой системе управления" на этих территориях, поскольку, по его мнению, там управление не может дублировать те схемы управления, которые существуют в других регионах, поскольку в ОРДЛО сложилась достаточно сложная и не похожа на другие регионы Украины ситуация.

Кравчук считает, что Украина не должна вести переговоры с представителями ОРДЛО на уровне президента страны, на высоком государственном уровне, но нужно искать форматы, когда могут вести диалог другие участники переговоров, например, этим может заняться в случае назначения членом делегации в ТКГ первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

"Там есть люди, которые не завязаны на сугубо политических вопросах. Возможно, есть ученые, еще кто-то. Можно создать с той, и с той стороны, и начать говорить на этом уровне. Чтобы это не выглядело сразу как государственный уровень. И когда они напишут какую-то дорожную карту, и эту карту согласуют, тогда можно будет ставить вопрос на более высоком уровне для окончательного решения", - пояснил он.

Напомним, 30 июля Кравчук по поручению президента Владимира Зеленского возглавил ТКГ вместо Леонида Кучмы.

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