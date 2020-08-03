"Шахтер" передумал ставить памятник Луческу
3 августа, 2020, 14:48
Руководство "Шахтера" планировали открыть памятник Мирчи Луческу на его 75-летие, но отказалось после того, как тренер возглавил "Динамо"
Об этом сообщает "Профутбол" в youtube.
В 2015 году в "Шахтере" объявили о проекте памятника, который планировали поставить возле "Донбасс Арены" после возвращения в Донецк. Мирчи Луческу тогда подарили миниатюрную копию.
По информации источника, объект уже изготовлен и находится на клубной базе, но после назначения Луческу тренером "Динамо" - памятник перенесли дальше от главного помещения стадиона "горняков".
- 30 июля Мирча Луческу сообщил, что в его тренерский штаб войдут Олег Гусев, Огнен Вукоевич и Диего Лонго.
- Игорь Суркис заявил, что надеется, что Мирча Луческу выведет киевский клуб на новый уровень.
- Алексей Михайличенко будет работать спортивным директором киевского клуба.
- Мирча Луческу заявил, что у киевлян хороший подбор игроков и он не будет ничего радикально менять в киевской команде.
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