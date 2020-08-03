"Шахтер" передумал ставить памятник Луческу

3 августа, 2020, 14:48

Руководство "Шахтера" планировали открыть памятник Мирчи Луческу на его 75-летие, но отказалось после того, как тренер возглавил "Динамо"

Об этом сообщает "Профутбол" в youtube.

В 2015 году в "Шахтере" объявили о проекте памятника, который планировали поставить возле "Донбасс Арены" после возвращения в Донецк. Мирчи Луческу тогда подарили миниатюрную копию.

По информации источника, объект уже изготовлен и находится на клубной базе, но после назначения Луческу тренером "Динамо" - памятник перенесли дальше от главного помещения стадиона "горняков".