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Espreso.tvСпорт"Шахтер" передумал ставить памятник Луческу

"Шахтер" передумал ставить памятник Луческу


фото: Скріншот з youtube
Руководство "Шахтера" планировали открыть памятник Мирчи Луческу на его 75-летие, но отказалось после того, как тренер возглавил "Динамо"

Об этом сообщает "Профутбол" в youtube.

В 2015 году в "Шахтере" объявили о проекте памятника, который планировали поставить возле "Донбасс Арены" после возвращения в Донецк. Мирчи Луческу тогда подарили миниатюрную копию.

По информации источника, объект уже изготовлен и находится на клубной базе, но после назначения Луческу тренером "Динамо" - памятник перенесли дальше от главного помещения стадиона "горняков".

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