Луческу назвал имена своих ассистентов в "Динамо"

30 июля, 2020, 13:28

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что в его тренерский штаб войдут Олег Гусев, Огнен Вукоевич и Диего Лонго

Об этом Луческу заявил 30 июля во время своей презентации на посту главного тренера "Динамо".

По словам румынского тренера, в киевском клубе ему будут помогать Олег Гусев, хорват Огнен Вукоевич и итальянец Диего Лонго.

"Члены тренерского штаба должны понимать мою философию, чтобы передать ее игрокам. Они очень важные фигуры. Олег Гусев будет заниматься группой атаки, здесь есть проблемы. Вукоевич будет заниматься серединой поля. Главный тренер будет заниматься обороной и контролировать все звенья. Еще есть Диего Лонго , итальянец, тренер по физподготовке. Также он будет заниматься проблемами в организации, ведь он разносторонне развит", - сказал Луческу.

Также он добавил, что тренером вратарей "Динамо" останется Михаил Михайлов.

"Тренером вратарей остается Михайлов. Я хотел, чтобы остался в клубе и спортивный директор Михайличенко, с которым, надеюсь, мы будем работать продуктивно", - отметил Луческу.

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