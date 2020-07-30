Луческу назвал имена своих ассистентов в "Динамо"
Об этом Луческу заявил 30 июля во время своей презентации на посту главного тренера "Динамо".
По словам румынского тренера, в киевском клубе ему будут помогать Олег Гусев, хорват Огнен Вукоевич и итальянец Диего Лонго.
"Члены тренерского штаба должны понимать мою философию, чтобы передать ее игрокам. Они очень важные фигуры. Олег Гусев будет заниматься группой атаки, здесь есть проблемы. Вукоевич будет заниматься серединой поля. Главный тренер будет заниматься обороной и контролировать все звенья. Еще есть Диего Лонго , итальянец, тренер по физподготовке. Также он будет заниматься проблемами в организации, ведь он разносторонне развит", - сказал Луческу.
Также он добавил, что тренером вратарей "Динамо" останется Михаил Михайлов.
"Тренером вратарей остается Михайлов. Я хотел, чтобы остался в клубе и спортивный директор Михайличенко, с которым, надеюсь, мы будем работать продуктивно", - отметил Луческу.
- 30 июля президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что надеется, что Мирча Луческу выведет киевский клуб на новый уровень .
- Также Игорь Суркис заявил, что Алексей Михайличенко будет работать спортивным директором киевского клуба.
- В то же время, Мирча Луческу заявил, что имел телефонный разговор с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым после назначения на пост главного тренера "Динамо".
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