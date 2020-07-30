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Espreso.tvСпортСуркис заявил, что Михайличенко останется в "Динамо"

Суркис заявил, что Михайличенко останется в "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что Алексей Михайличенко будет работать спортивным директором киевского клуба

Об этом Суркис заявил 30 июля во время презентации Мирчи Луческу на посту главного тренера "Динамо", сообщает Еспресо.TV.

По словам президента "Динамо" Михайличенко лучше знает футболистов столичного клуба.

"Михайличенко лучше знает команду. Он набирал футболистов. Почему у него не получилось? Может, не хватило времени. Может, еще что-то было. Михайличенко вернется на должность спортивного директора клуба. Эту должность никто не занимал. Бессонов только был исполняющим обязанности", - сказал Игорь Суркис.

75-летний Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо" 23 июля и сменил на этом посту Алексея Михайличенко.

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