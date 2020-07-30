Луческу рассказал, какими будут его первые кадровые решения в "Динамо"
Об этом Луческу сообщил 30 июля в Киеве на собственной презентации на посту главного тренера "Динамо", сообщает Еспресо.TV.
"Ничего радикально не меняю. Хочу дать игрокам возможность проявить свои лучшие качества. У меня есть только неделя, чтобы увидеть игроков, познакомиться с ними, понять, в каком направлении работать. У меня будет индивидуальное общение с каждым из игроков, чтобы понять психологический настрой , чего он хочет от этой жизни", - сказал Луческу.
По его словам, в "Динамо" хороший подбор игроков и талантливая молодежь.
"Им нужно поменять свой менталитет. Важна организация игры и мотивация, чтобы они выкладывались в матчах и на тренировках", - отметил Луческу.
Также румынский тренер пообещал, что в межсезонье "Динамо" будет усиливаться.
"Что касается новичков - я встретился со скаутами, чтобы они предоставили кандидатуры на просмотр. Нужно определиться с точечным усилением. Не могу сейчас называть имена, мне нужно время, чтобы познакомиться, дать игрокам показать себя. Мы это сделаем в ближайшее время", - заверил Луческу.
- 30 июля Мирча Луческу сообщил, что в его тренерский штаб войдут Олег Гусев, Огнен Вукоевич и Диего Лонго.
- Игорь Суркис заявил, что надеется, что Мирча Луческу выведет киевский клуб на новый уровень .
- Алексей Михайличенко будет работать спортивным директором киевского клуба.
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