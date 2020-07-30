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Espreso.tvСпортЛуческу рассказал, какими будут его первые кадровые решения в "Динамо"

Луческу рассказал, какими будут его первые кадровые решения в "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что у киевлян хороший подбор игроков и он не будет ничего радикально менять в киевской команде

Об этом Луческу сообщил 30 июля в Киеве на собственной презентации на посту главного тренера "Динамо", сообщает Еспресо.TV.

"Ничего радикально не меняю. Хочу дать игрокам возможность проявить свои лучшие качества. У меня есть только неделя, чтобы увидеть игроков, познакомиться с ними, понять, в каком направлении работать. У меня будет индивидуальное общение с каждым из игроков, чтобы понять психологический настрой , чего он хочет от этой жизни", - сказал Луческу.

По его словам, в "Динамо" хороший подбор игроков и талантливая молодежь.

"Им нужно поменять свой менталитет. Важна организация игры и мотивация, чтобы они выкладывались в матчах и на тренировках", - отметил Луческу.

Также румынский тренер пообещал, что в межсезонье "Динамо" будет усиливаться.

"Что касается новичков - я встретился со скаутами, чтобы они предоставили кандидатуры на просмотр. Нужно определиться с точечным усилением. Не могу сейчас называть имена, мне нужно время, чтобы познакомиться, дать игрокам показать себя. Мы это сделаем в ближайшее время", - заверил Луческу.

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