Суркис рассказал, чего ожидает от Луческу в "Динамо"

30 июля, 2020, 12:41

Президент "Динамо" Игорь Суркис надеется, что новый главный тренер Мирча Луческу выведет киевский клуб на новый уровень

Об этом Суркис заявил 30 июля во время презентации Луческу на посту главного тренера "Динамо", сообщает Еспресо.TV.

По словам Суркиса, Луческу профессионал и доказал это результатами не только в "Шахтере", но и в других клубах.

"Луческу - профессионал до мозга костей, - сказал Суркис на презентации тренера. - Он показал, что может добиваться результата. И не только в нашем главном конкуренте "Шахтере", но и в "Галатасарае", "Бешикташе". Он стремится только к победам. Надеюсь, что "Динамо" выйдет на новый качественный уровень", - сказал Суркис.

75-летний Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо" 23 июля и в сменил на этом посту Алексея Михайличенко.

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