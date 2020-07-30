Суркис рассказал, чего ожидает от Луческу в "Динамо"
Об этом Суркис заявил 30 июля во время презентации Луческу на посту главного тренера "Динамо", сообщает Еспресо.TV.
По словам Суркиса, Луческу профессионал и доказал это результатами не только в "Шахтере", но и в других клубах.
"Луческу - профессионал до мозга костей, - сказал Суркис на презентации тренера. - Он показал, что может добиваться результата. И не только в нашем главном конкуренте "Шахтере", но и в "Галатасарае", "Бешикташе". Он стремится только к победам. Надеюсь, что "Динамо" выйдет на новый качественный уровень", - сказал Суркис.
75-летний Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо" 23 июля и в сменил на этом посту Алексея Михайличенко.
- 23 июля новым главным тренером киевского "Динамо" стал Мирча Луческу.
- 27 июля президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг слухи об отставке Луческу .
- 28 июля Игорь Суркис обнародовал переписку с Мирчей Луческу об отставке румына с поста главного тренера киевского клуба.
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