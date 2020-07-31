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Espreso.tvОбществоГлавный санитарный врач Львовщины требует прекратить службы в храмах

Главный санитарный врач Львовщины требует прекратить службы в храмах

Специалист утверждает, что в области есть случаи проведения богослужений священниками, больными коронавирусом

Об этом говорится в документе, опубликованном газетой "Высокий Замок".

Главный санитарный врач Львовской области Роман Павлив 31 июля направил в ЛОГА представление, в котором предоставил информацию по заболеваемости Covid-19 среди священников и прихожан. В опубликованном изданием "Высокий замок" документе говорится о том, что одним из источников инфицирования коронавирусом может быть нахождение людей в церквях во время богослужений. Накануне о церкви как главном источнике инфицирования на западе Украины, особенно в селах, заявлял министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, по данным лабораторного центра, случаи Covid-19 среди священников регистрируются практически во всех районах Львовщины. В Жовковском районе, например, заболели 5 священников, после чего коронависную инфекцию обнаружили у 35 контактных лиц. В Яворивском районе заболели 6 священников из разных населенных пунктов и, как следствие, заболели три контактных лица.

Главный государственный санитарный врач Львовской области Роман Павлив заявил, что по информации областного лабораторного центра несоблюдение санитарных норм в церквях является одной из причин роста количества заболевших коронавирусной инфекцией.

Поэтому Павлив направил во Львовскую ОГА представление, в котором рекомендует проводить богослужения только на открытом воздухе.

  • Напомним, вчера зафиксирована вспышка коронавируса в Унивском монастыре близ Львова.
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