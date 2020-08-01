На Львовщине рекордное количество людей ожидают результаты ПЦР-теста

1 августа, 2020, 09:57

За минувшие сутки на Львовщине еще у 145 человек обнаружили коронавирус

На утро 1 августа во Львове и Львовской области подтверждено 9671 случай инфицирования коронавирусом, 260 из них - летальные. За вчера лабораторные центры провели 1182 ПЦР-теста, из которых 145 - положительные. Остаток проб в холодильнике продолжает расти. По состоянию на сейчас 1632 человек на Львовщине ожидают своих результатов ПЦР-теста, сообщает "Эспрессо-Запад".

Среди новых больных - 71 львовянин, остальные - жители сел и городов области.

Болеют сейчас по области 7057 человек. В то же время за весь период пандемии 2354 пациенты преодолели болезнь. За последние сутки выписаны 40 человек. Вместе с тем за последние сутки в области не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.

Добавим, что город Львов и три района отнесли в оранжевую зону по уровню распространения COVID-19. В частности, это Николаевский, Самборский и Пустомытовский районы.

Больше всего больных на больничных койках - в областной клинической больнице. По информации заместителя директора этого медучреждения Игоря Берника, на утро в больнице 195 больных. У 181 человека подтвержден диагноз COVID-19.

Напомним, что в Украине за сутки зафиксировано 1172 новых случая заболевания. Львовщина продолжает возглавлять антирейтинг областей по распространенности COVID-19. На втором месте по количеству новых больных в сутки Ивано-Франковская область (+123), на третьем - г. Киев и Одесская область (и там, и там по +101 новом больному в сутки).