"Так поступают с "непокорными" областными центрами?" - мэр Тернополя выступил против "красной зоны"

1 августа, 2020, 12:31

Кабинет министров Украины должен пересмотреть решение об отнесении Тернополя к "красной зоне" распространение коронавируса

Об этом написал на своей странице в Facebook мэр областного центра Сергей Надал.

Глава города высказался против такого решения правительства.

"Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать тернопольцев ... Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области. Представьте! Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из наименьших областных центров - Тернополь" - возмутился мэр.

Сергей Надал не понимает, где логика, поскольку Тернополь не в перечне первых городов, где заболеваемость высока. Добавим, за последние сутки на Тернопольщине обнаружили 59 новых инфицированных COVID-19. В Киеве, например, почти наполовину больше новых случаев (+101 больной в сутки).

"Что может для нас означать? Они хотят снова остановить машину? Закрыть торгово-развлекательные центры? Закрыть заведения общественного питания? Так в Киеве люди дальше продолжат жить обычной жизнью, пользоваться транспортом, ходить на работу, а тернопольцев правительство хочет снова закрыть дома? " - эмоционально высказался мэр.

Сергей Надал говорит, что не согласен с этим. По его мнению, ситуация в Украине - сложная, и наше государство в красном списке целом. Мэр не понимает, кому это выгодно и высказывает предположение, не потому ли это, что тернопольцы собирают подписи в защиту украинского языка или отстаивают национальную позицию под стенами Верховной Рады. "Это так поступают с "непокорными" областными центрами?" - задает риторический вопрос мэр Тернополя.

"Уверен, что правительство должно пересмотреть свое решение относительно обозначения Тернополя" красной "аномальной зоной. Наш город не является эпицентром распространения коронавируса. Пусть правительство в первую очередь обращает внимание на города-миллионники! У нас в Тернополе живут мудрые горожане, которые знают, как вести себя в различных сложных ситуациях, даже таких как пандемия ", - отметил Сергей Надал.