"Уступка должна быть двусторонней": Кравчук рассказал о возможных компромиссах в ТКГ и задачах от Зеленского

30 июля, 2020, 23:12

Новоназначенный представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил о готовности к компромиссам на переговорах в вопросах "управления ситуацией"

Об этом Кравчук сказал в интервью РБК-Украина .

"Миссия одна - закончить войну и, чтобы в Украине царил мир, чтобы мы жили спокойно - без крови, без ужасов, без потерь, без разрушений. Такая у меня миссия остается: чтобы на Донбассе и в Украине был мир. Я буду делать для этого все, что смогу. Будем идти на компромиссы. Компромиссы - как управлять ситуацией", - сказал Кравчук.

При этом представитель Украины отметил, что не может быть компромиссов по ряду принципиальных вопросов

"Есть вещи, которые компромиссам не поддаются - это суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ. Этот вопрос не обсуждается. Потому что эти вопросы определены заранее принципами международного права", - добавил Кравчук.

Представитель Украины также рассказал о задачах от президента Владимира Зеленского

"Зеленский ставит задачу: первое - не ставить перед собой неисполнимых задач, решить один вопрос и постепенно. Начинаем с прекращения огня, потом говорим о способах местного самоуправления, о выборах, а потом - шаг за шагом идем дальше", - сказал Кравчук.

В то же время представитель Украины подчеркнул, что уступки в переговорах должны быть взаимными.

"Главное, чтобы мы были на стороне инициативы, чтобы мы постоянно вносили инициативы, чтобы мы постоянно вносили предложения, чтобы мы их аргументировали, были способны к переговорам, компромиссам, предложениямй и уступкам. Только всегда говорили, что уступка должна быть двусторонней. Если это только с одной стороны, то таких переговоров не должно быть, они не дают пользы", - добавил Кравчук.

Представитель Украины анонсировал встречу украинской делегации 3 августа.

"В понедельник мы встретимся группой, вернее, делегацией украинской. Пообщаемся, определим наши шаги. А когда встреча Трехсторонней группы - зависит только от Украины. Пока, что такого ответа нет", - сказал Кравчук.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонний группе.

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