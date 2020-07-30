Зеленский назначил Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний группе

30 июля, 2020, 16:01

Соответствующий указ опубликован на сайте ОПУ 30 июля.

"Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Кравчука Леонида Макаровича - Президента Украины в 1991-1994 годах, определив его главой делегации", - говорится в указе.

Указом также постановляется: "вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучму, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Леонид Кучма покинул свой пост.

Впоследствии, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что его пригласили в Офис президента 30 июля обсудить возможное назначение в ТКГ.

30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

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