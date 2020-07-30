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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний группе

Зеленский назначил Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний группе


фото: ukrinform
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

Соответствующий указ опубликован на сайте ОПУ 30 июля.

"Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Кравчука Леонида Макаровича - Президента Украины в 1991-1994 годах, определив его главой делегации", - говорится в указе.

Указом также постановляется: "вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучму, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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