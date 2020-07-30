Зеленский назначил Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний группе
30 июля, 2020, 16:01
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе
Соответствующий указ опубликован на сайте ОПУ 30 июля.
"Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Кравчука Леонида Макаровича - Президента Украины в 1991-1994 годах, определив его главой делегации", - говорится в указе.
Указом также постановляется: "вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучму, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
- Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Леонид Кучма покинул свой пост.
- Впоследствии, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что его пригласили в Офис президента 30 июля обсудить возможное назначение в ТКГ.
- 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
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