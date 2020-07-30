Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ

30 июля, 2020, 14:35

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу

Об этом говорится в видеообращении Кравчука с ОПГ.

30 июля Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе вместо второго президента Украины Леонида Кучмы.

"Я, естественно, думал над этим. Но когда я понял уже так непосредственно, что происходит там, на Донбассе, когда там наши молодые ребята умирают, защищая землю, проливают кровь, денно и нощно защищают независимость и суверенитет Украины, я при всем том, что уже в своей жизни что-то видел, что-то прошел, можно было бы и отдыхать - но время для отдыха не пришло. Я принял решение. Если я смогу - а я хочу этого - что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха", - отметил Кравчук.

Он отметил, что "нормандская встреча" состоялась именно из-за настойчивости, системы и политической воли созвать четверку.

"Нам надо сплотиться всем. Украина, те страны Европы, которые действительно исповедуют принцип международного права, принцип суверенитета, независимости, которые видят, как Украина бьется, страдает за то, чтобы отстоять свою землю. Объединиться и внутри страны, тем , кто видит во всем только какие-то негативы", - добавил Кравчук.

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Леонид Кучма покинул свой пост .

Впоследствии, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что его пригласили в Офис президента 30 июля обсудить возможное назначение в ТКГ.

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