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Espreso.tvОбществоГБР подтвердило увольнение следователя Корецкого, заявившего о требованиях его руководителей арестовать канал "Прямой"

ГБР подтвердило увольнение следователя Корецкого, заявившего о требованиях его руководителей арестовать канал "Прямой"


фото: Главком
В ГБР подтвердили, что Олег Корецкий уволен с должности руководителя следственной группы Государственного бюро расследований 23 июля

Об этом говорится в ответе ГБР на информационный запрос Укринформа .

"Сообщаем, что Корецкий Олег Павлович уволен с должности начальника третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления Государственного бюро расследований 23.07.2020 года в связи с сокращением должности государственной службы вследствие изменения штатного расписания с прекращением государственной службы на основании пункта 1 части первой статьи 87 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Корецкому также выплатили денежную компенсацию за дни неиспользованного ежегодного основного отпуска, дни дополнительного оплачиваемого отпуска за стаж государственной службы и выходное пособие в размере двух среднемесячных заработных плат.

  • Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко.
  • Руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала "Прямой" в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен прекратить свою деятельность.
  • Корецкий заявил, что следователям дают указания по делам против Порошенко, а те решают, могут ее выполнить или нет, ведь к делам приковано общественное внимание.
  • В ГБР заявили, что руководитель следственной группы Олег Корецкий освобождается якобы из-за фактов слива служебной информации по уголовным производствам.
  • И.о. директора ГБР Александр Соколов уволил Олега Корецкого, руководителя следственной группы по расследованию дел против пятого президента Петра Порошенко.

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