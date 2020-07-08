ГБР: Корецкий увольняется с бюро из-за фактов "слива" служебной информации
Об этом сообщает пресс-центр ГБР.
"Один из сотрудников Государственного бюро расследований анонсировал свое интервью с разоблачениями деятельности руководства ГБР. Понятно, что все это спекуляции, поскольку, Олег Корецкий планирует увольняться с Бюро", - заявили в ГБР.
В бюро заявили, что Корецкий освобождается якобы из-за фактов "слива" служебной информации по уголовным производствах, что нашло свое подтверждение в ходе служебного расследования с применением полиграфа.
"Сообщаем, что данный работник руководил группами следователей, расследовали все производство в отношении пятого президента Порошенко с мая 2019 и лично за своей подписью, неоднократно обращался к прокурорам с просьбой согласовать подозрение бывшему высокопоставленному чиновнику", - пишут в пресс-службе.
Как признали в ГБР, данные проекты подозрений неоднократно возвращались Офисом генерального прокурора на доработку, из-за чего результаты расследований длительное время отсутствовали.
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- Печерский районный суд Киева решил оставить без рассмотрения ходатайство о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
- Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что его оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко.
- Корецкий заявил, что следователем дают указание по делам против Порошенко, а те решают, могут его выполнить или нет, ведь к делам приковано общественное внимание.
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