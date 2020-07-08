"Они дают указание, а следователь думает, может ли его выполнить": Корецкий о давлении Венедиктовой и Соколова по делам Порошенко

8 июля, 2020, 19:12

Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что следователям дают указание по делам против Порошенко, а те решают, могут его выполнить или нет, ведь к делам приковано общественное внимание

Об этом он заявил в интервью Главком .

"Я вам расскажу, как оно на самом деле происходило. Однозначно, что он, так же как и Венедиктова, когда была исполняющей обязанности директора ГБР, так же как сейчас Соколов, каждый день слушают уголовные дела", - отметил следователь.

По словам Корецкого, гепрокурор Ирина Венедиктова и и.о. директора ГБР Александр Соколов дают указания следователям.

"Они дают указание, а следователь сидит и думает, может он его выполнить или не может. То есть то, что касалось следственных полномочий, где фигурирует Порошенко, то мы четко понимали, что нам нельзя ни слева, ни справа, так же к ним - общественное внимание. Поэтому три месяца назад у нас забрали производства по "Прямому", забрали в мае дело в отношении Семочко, потому ... ", - отметил он.

Корецкий отметил, что по делу о назначении первым заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко нет состава преступления.

"На определенном этапе я Бабикову (Александр Бабиков - первый заместитель директора ГБР - ред.) говорил, и он сам высказывал такую точку зрения, что в деле Семочко нет состава преступления. А состава преступления нет, потому что нет существенного вреда. Потому что полученные средства в виде заработной платы не являются убытками еще с 2000 года ", - подчеркнул глава следственной группы ГБР.

Ранее руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко. Он готов выйти с заявлением для СМИ.

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