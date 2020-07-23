 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСледователя Корецкого уволили из ГБР. ДОКУМЕНТ

Следователя Корецкого уволили из ГБР. ДОКУМЕНТ

И.о. директора ГБР Александр Соколов уволил Олега Корецкого, руководителя следственной группы по расследованию дел против пятого президента Петра Порошенко

Об этом сам Корецкий сообщил изданию Главком .

Корецкого уволили с должности начальника третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР "в связи с сокращением должности".

null

  • Печерский районный суд Киева решил оставить без рассмотрения ходатайство о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
  • Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что на его оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко.
  • Корецкий заявил, что следователем дают указание по делам против Порошенко , а те решают, могут его выполнить или нет, ведь к делам приковано общественное внимание.
  • В ГБР заявили, что руководитель следственной группы Олег Корецкий увольняется якобы из-за фактов слива служебной информации по уголовным производствам

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 июля, 2020 четверг

больше новостей

23 июля, 2020 четверг

22 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать