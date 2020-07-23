Следователя Корецкого уволили из ГБР. ДОКУМЕНТ
23 июля, 2020, 12:40
И.о. директора ГБР Александр Соколов уволил Олега Корецкого, руководителя следственной группы по расследованию дел против пятого президента Петра Порошенко
Об этом сам Корецкий сообщил изданию Главком .
Корецкого уволили с должности начальника третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления ГБР "в связи с сокращением должности".
- Печерский районный суд Киева решил оставить без рассмотрения ходатайство о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
- Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что на его оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко.
- Корецкий заявил, что следователем дают указание по делам против Порошенко , а те решают, могут его выполнить или нет, ведь к делам приковано общественное внимание.
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В ГБР заявили, что руководитель следственной группы Олег Корецкий увольняется якобы из-за фактов слива служебной информации по уголовным производствам
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