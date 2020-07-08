"Харьковские" во главе с Венедиктовой давили на следователей по делам Порошенко, - следователь ГБР Корецкий

8 июля, 2020, 14:37

Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко. Он готов выйти с заявлением для СМИ

Соответствующее видеозаявление на своей странице в сети Facebook обнародовал адвокат Илья Новиков.

Адвокат Порошенко также сообщил, что так называемое "дело "Ленинской кузни" закрыто.

"Уголовное дело по "Ленинской кузне" (одно из 24 "ел Порошенко") сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе", - сообщил Новиков.

В свою очередь Олег Корецкий в видео заявил: "Я готов, потому что я только за публичность. Когда ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят эти люди какие-то непонятные, "харьковские", начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь : "нет состава преступления. Нет! Давайте будем принимать законные решения". А они говорят, что ты "уходи", потому что для тебя нет места. Потому что ты им не подходишь... Да, конечно, я готов выйти на прессу. Я принял это решение".

8 июля Печерский райсуд Киева допросил понятых, которые присутствовали 10 июня в помещении Госбюро расследований во время допроса пятого президента Петра Порошенко.

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