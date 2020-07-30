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Espreso.tvСпортФутболисты "Динамо" вернулись из отпуска

Футболисты "Динамо" вернулись из отпуска


фото: fcdynamo.kiev.ua
30 июля завершилась отпуск у игроков киевского "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Перед возобновлением тренировочного процесса динамовцы прошли полное медобследование. Игроки были в отпуске 10 дней.

В первый день на медосмотр прибыли украинские футболисты - Денис Бойко, Руслан Нещерет, Виталий Миколенко, Денис Попов, Никита Бурда, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Александр Тимчик, Богдан Леднев, Александр Сирота. Остальные игроки пройдут медосмотр завтра.

Сегодня и завтра вечером динамовцы проведут первую тренировку с Мирчей Луческу на базе в Конче-Заспе.

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