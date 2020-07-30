Дело Стерненка: сроки ознакомления с материалами ограничили до 13 дней

30 июля, 2020, 13:12

Активист Сергей Стерненко, который является подозреваемым по делу об умышленном убийстве, сообщил, что ему ограничили сроки для ознакомления с материалами следствия

Об этом он написал в Telegram .

"Мне ограничили сроки для ознакомления с материалами дела по моей обороне от нападения до 11.08.2020 года. При том что следователь до сих пор не перевел документы с русского язіка и адвокаты не получили доступа к вещественным доказательствам", - написал Стерненко.

По его словам, прокурор и судья "выполнили указание Авакова и Венедиктовой".

Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненко отбывать домашний арест в Киеве.

Сергея Стерненко подозревают в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, отчего тот вскоре умер. До этого на Стерненко нападали еще дважды. Другой нападавший скрылся с места преступления.

Сергей Стерненко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по делу о нанесении им смертельного ранения одному из двух киллеров, которые были участниками третьего покушения на него.

25 июня Сергей Стерненко заявил , что следствие по делу о якобы умышленном убийстве при нападении на него завершено без проведения каких-либо экспертиз, которыми прокуроры и объясняли необходимость домашнего ареста активиста.

3 июля Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде домашнего ареста Сергею Стерненко.

27 июля Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение дела активиста Сергея Стерненко.

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