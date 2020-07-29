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Espreso.tvСпортПресс-конференция Луческу состоится в онлайн-формате

Пресс-конференция Луческу состоится в онлайн-формате


фото: Getty Images
Официальное представление главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу состоится в онлайн-формате

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".

Событие пройдет в четверг, 30-го июля и начнется в 12: 00.Онлайн-трансляция презентации будет доступна на YouTube-канале киевского "Динамо".

"В связи с карантином, связанным с распространением коронавируса COVID-19 на территории Украины, представление состоится в онлайн-формате", - говорится в заявлении клуба.

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