Пресс-конференция Луческу состоится в онлайн-формате

29 июля, 2020, 18:18

Официальное представление главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу состоится в онлайн-формате

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".

Событие пройдет в четверг, 30-го июля и начнется в 12: 00.Онлайн-трансляция презентации будет доступна на YouTube-канале киевского "Динамо".

"В связи с карантином, связанным с распространением коронавируса COVID-19 на территории Украины, представление состоится в онлайн-формате", - говорится в заявлении клуба.