Дело Стерненко: судья оставила адвоката без рассмотрения ходатайства о мере пресечения

29 июля, 2020, 16:48

Судья Шевченковского суда Киева Оксана Хардина оставила без ходатайства адвоката активиста Сергея Стерненко об изменении меры пресечения

Об этом Стерненко написал в Telegram .

"Судья Шевченковского суда Киева Хардина также оставила без ходатайства моего адвоката Коломийца об изменении меры пресечения! Основание еще не знаем, но предполагаю, что судья Хардина, как и судья Мелешак, считает, что 44 дня это меньше 30", - написал активист.

По его словам, судьи не дают ему права требовать отмены ареста.

Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненко отбывать домашний арест в Киеве.

Сергея Стерненко подозревают в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, отчего тот вскоре умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды. Другой нападающий скрылся с места преступления и скрывался.

Сергей Стерненко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по делу о нанесении им смертельного ранения одному из двух киллеров, которые были участниками третьего покушения на него.

25 июня Сергей Стерненко заявил , что следствие по делу о якобы умышленном убийстве при нападении на него завершено без проведения каких-либо экспертиз, которыми прокуроры и объясняли необходимость домашнего ареста активиста.

3 июля Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде домашнего ареста Сергею Стерненко.

27 июля Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение дела активиста Сергея Стерненко.

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