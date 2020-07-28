США призвали Россию прекратить агрессию на Донбассе

28 июля, 2020, 20:05

В Государственном департаменте США прокомментировали договор о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Кейла Брауна в Twitter.

"Соединенные Штаты приветствуют приверженность Украины делу мира. Мы призываем Россию прекратить свою агрессию и, наконец, продемонстрировать готовность достичь длительного дипломатического решения конфликта", - отметил Браун.

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Однако, по словам командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе.

Вице-премьер Алексей Резников заявил, что несмотря на обстрелы с начала перемирия, в целом режим прекращения огня выполняется.

По состоянию на 17:45 28 июля российские оккупационные войска один раз обстреляли украинские позиции из гранатомета под н.п. Шумы.

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