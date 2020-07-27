В Кремле заявили, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, новое соглашение о прекращении огня на Донбассе является существенным шагом для снижения напряженности на линии соприкосновения. В то же время, отвечая на вопрос, может ли Москва дать гарантии соблюдения бессрочного перемирия, Песков ответил, что Россия якобы не является стороной конфликта.
"На уровне нормандского формата (закрепить эту договоренностьи, - ред.) - это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что Россия не является участником конфликта на юго востоке Украины", - добавил он.
- Напомним, ранее сообщалось, что после вступления в силу режима прекращения огня на Донбассе боевики осуществили два обстрела.
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