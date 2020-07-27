В Кремле заявили, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе

27 июля, 2020, 14:01

По словам представителя Владимира Путина Дмитрия Пескова, Москва не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе, поскольку Россия якобы "не является стороной конфликта"

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, новое соглашение о прекращении огня на Донбассе является существенным шагом для снижения напряженности на линии соприкосновения. В то же время, отвечая на вопрос, может ли Москва дать гарантии соблюдения бессрочного перемирия, Песков ответил, что Россия якобы не является стороной конфликта.

"На уровне нормандского формата (закрепить эту договоренностьи, - ред.) - это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что Россия не является участником конфликта на юго востоке Украины", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что после вступления в силу режима прекращения огня на Донбассе боевики осуществили два обстрела.