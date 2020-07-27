"Обстрелы несистемные": Резников заявил, что прекращение огня на Донбассе работает
27 июля, 2020, 19:06
Несмотря на обстрелы с начала перемирия, в целом режим прекращения выполняется
Об этом рассказал вице-премьер Украины Алексей Резников в комментарии РБК-Украина.
По его словам, единичные обстрелы после наступления режима полного и всеобъемлющего прекращения огня - это распространенные случаи в любой зоне военных действий.
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"Они не имеют системного характера, прекращение огня работает. Хотя это сложный процесс", - отметил Резников.
- Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе.
- Оккупанты трижды нарушили режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня".
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