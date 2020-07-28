Смерть волонетра Кучапина: адвокат заявил, что полиция не сделала покойнику экспертизу крови

28 июля, 2020, 21:41

По словам адвоката, судмедэкспертиза не проверили кровь покойного Кучапина

Об этом рассказал адвокат Александр Панчоха в комментарии hromadske.

Адвокат отметил, что из-за того, что в крови волонтера Алексея Кучапина якобы начался процесс гниения, ее экспертизу не делали.

"Эксперта будут допрашивать, почему он не взял кровь на экспертизу", - отметил Панчоха и добавил, что по заключению судебно-медицинского эксперта органы и ткани тела подверглись гниению и были практически разрушены.

Признаков насильственной смерти у Кучапина по результатам экспертизы не выявлено. Его друзья и близкие отмечают, что Алексей умер естественной смертью, и полиция выясняет причины.

"Жена не согласна с версией самоубийства и также с версией убийства. Следствие продолжается", - отметил адвокат.

По словам Максима Мамакина, пастора Макаровской христианской церкви и члена наблюдательного совета ОО "Дом Милосердия", руководителем которого был Кучапин, тот не занимался сиротами, которых продавали в рабство, и у него не было конфликтов с КГГА, как ранее сообщали.

Напомним, волонтер и руководитель "Дома милосердия" Кучапин Алексей Юрьевич сообщил родным, что 16 июля поедет в город Днипро и пропал.

"Дом Милосердия" организует и оказывает системную помощь для ресоциализации бездомных с инвалидностью или с задержкой умственного развития и пожилых людей без жилья.

Тело Кучапина обнаружили в одной из киевских квартир в ночь на 22 июля

Друг волонтера Алексея Кучапина заявил, что полиция не показывает тело близким.

24 июля несколько десятков человек вышли под Министерство внутренних дел с требованием расследовать смерть волонтера Алексея Кучапина

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