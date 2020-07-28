Смерть волонетра Кучапина: адвокат заявил, что полиция не сделала покойнику экспертизу крови
Об этом рассказал адвокат Александр Панчоха в комментарии hromadske.
Адвокат отметил, что из-за того, что в крови волонтера Алексея Кучапина якобы начался процесс гниения, ее экспертизу не делали.
"Эксперта будут допрашивать, почему он не взял кровь на экспертизу", - отметил Панчоха и добавил, что по заключению судебно-медицинского эксперта органы и ткани тела подверглись гниению и были практически разрушены.
Признаков насильственной смерти у Кучапина по результатам экспертизы не выявлено. Его друзья и близкие отмечают, что Алексей умер естественной смертью, и полиция выясняет причины.
"Жена не согласна с версией самоубийства и также с версией убийства. Следствие продолжается", - отметил адвокат.
По словам Максима Мамакина, пастора Макаровской христианской церкви и члена наблюдательного совета ОО "Дом Милосердия", руководителем которого был Кучапин, тот не занимался сиротами, которых продавали в рабство, и у него не было конфликтов с КГГА, как ранее сообщали.
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