Смерть волонтера Кучапина: друзья активиста заявляют, что полиция не дает доступа к телу

23 июля, 2020, 19:32

Друг волонтера Алексея Кучапина заявил, что полиция не показывает тело близким

Об этом сообщил Захар Керстюк в Facebook.

"Полиция скрывает тело. До сих пор его никому не показали и не дали осмотреть. Сначала следователь отправил родственников к судмедэксперту просто с какой-то справкой, а когда родственники туда прибыли - в морге сказали, что без следователя, по закону, опознание не проводят. Следователь в это время пропал по связи, а когда появился, уже был конец дня, и он сказал, что уже "завтра будем решать", то есть сегодня. Но пока тишина", - отметил Захар.

Он отметил, что тело Алексея Кучапина полиция вынесла из квартиры около 2:00 ночи 21.07.

"Потом какие-то люди вынесли окровавленный диван около 3:00, который нашли волонтеры возле мусорника. От жителей дома волонтеры узнали, что полиция приезжала сюда поздно вечером 20.07, и никому об этом не сообщила. Также квартира вся полностью вымыта и вычищена, там сейчас как в операционной. Кроме того, квартира не была опечатана, как это должно было быть, а просто отдали ключи хозяину, который будучи очень напуганным, только сказал: "Вы не смогли защитить его, не сможете и меня" и бросил трубку", - поделился Керстюк.

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В полиции отметили, что провели первоочередные следственные: осмотрели помещение, тело мужчины, пообщались со свидетелями. Установлено, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. Однако затем арендатор на связь не выходил и двери не открывал. После этого владелец пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи.

В полиции расследуют умышленное убийство волонтера.

"Судебно-медицинский эксперт осмотрел тело умершего и внешних признаков насильственной смерти не обнаружил. Во время осмотра квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, среди которых почерковедческая и психологическая. Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений. К тому же, владелец проверил свое имущество и сообщил, что из квартиры ничего не пропало ", - говорится в сообщении.

Также в полиции прокомментировали сообщение о диване:

"Дополнительно отмечаем по сообщениям в СМИ о запятнанном диване, который вынесли с места происшествия: по предварительным выводам экспертов, пятна на мебели появились в результате естественного процесса разложения человеческого тела, ведь мужчина пролежал мертвым в помещении не менее 5 суток при температуре около 25 градусов по цельсию. Перед тем, как позволить владельцу зайти в квартиру, эксперты отобрали необходимые биологические материалы для проведения экспертных исследований".

Справка: Алексею Кучапину было 39 лет, он возглавлял известную в Киеве благотворительную организацию "Дом милосердия".

Волонтеры этой организации помогали многим бездомным в столице - кормили, оказывали юридическую помощь, восстанавливали документы. За пожертвованные деньги арендовали жилье для бездомных, давали пищу и одежду. Среди бездомных, которым помогал Кучапин, были жертвы квартирных аферистов, которые оказались на улице. Как рассказывают друзья Алексея, он помогал таким людям вернуть жилье, помогал людям, которые попали в рабство. Во время карантина волонтеры "Дома милосердия" продолжали работу - кормили бездомных, которых на улицах города стало еще больше. Алексей Кучапин неоднократно давал комментарии и интервью СМИ о важности помощи бездомным. Говорил о проблемах, бесправии, насилии, с которыми они сталкиваются на улицах и в больницах.

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