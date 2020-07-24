Смерть волонтера Кучапина: в МВД собрался митинг с требованием расследовать обстоятельства

Об этом сообщает Hromadske .

"Мы не верим, что Алексей умер своей смертью. Он - верующий и не мог совершить самоубийство", - говорит одна из организаторов акции Наталья Луньо.

Активисты выдвинули требования: отработать версию об убийстве, провести химическую экспертизу, проверить, угрожали волонтеру, и действительно активист помогал жертвам квартирных афер; отстранить тех, кто ведет сейчас следствие.