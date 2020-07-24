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Espreso.tvОбществоСмерть волонтера Кучапина: в МВД собрался митинг с требованием расследовать обстоятельства

Смерть волонтера Кучапина: в МВД собрался митинг с требованием расследовать обстоятельства

Несколько десятков человек вышли под Министерство внутренних дел с требованием расследовать смерть волонтера Алексея Кучапина

Об этом сообщает Hromadske .

"Мы не верим, что Алексей умер своей смертью. Он - верующий и не мог совершить самоубийство", - говорит одна из организаторов акции Наталья Луньо.

Активисты выдвинули требования: отработать версию об убийстве, провести химическую экспертизу, проверить, угрожали волонтеру, и действительно активист помогал жертвам квартирных афер; отстранить тех, кто ведет сейчас следствие.

Также организаторы рассказали, что позиция родных, написали, что они доверяют официальной версии полиции, активисты все равно требуют расследовать дело.

  • Волонтер и руководитель "Дома милосердия" Кучапин Алексей Юрьевич сообщил родным , что 16 июля поедет в город Днепр и исчез.
  • «Дом Милосердия» организует и оказывает системную помощь для ресоциализации бездомных с инвалидностью или с задержкой умственного развития и пожилых людей без жилья
  • Тело Кучапина обнаружили в одной из киевских квартир.
  • Друг волонтера Алексея Кучапина заявил, что полиция не показывает тело близким.

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