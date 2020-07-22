В Киеве нашли мертвым пропавшего волонтера Кучапина

22 июля, 2020, 12:01

Тело волонтера Алексея Кучапина, которого разыскивали с 16 июля, обнаружили в одной из киевских квартир

Об этом сообщила пресс-служба Киевской полиции.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ходе поисков правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины в квартире в Днепровском районе.

Во время предварительного осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено

Учитывая новые обстоятельства, следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - естественная смерть.

Пресс-офицер Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская подтвердила в комментарии ТСН , что найденный - волонтер Алексей Кучапин.

"Да, это он - Алексей Кучапин. Его тело найдено на съемной квартире в Киеве. 90% - это естественная смерть, но еще сегодня будет вскрытие тела, тогда уже официально сможем назвать причину смерти. Сейчас ждем родственников и близких для опознания тела ", - сказала она.

Волонтер и руководитель "Дома милосердия" Кучапин Алексей Юрьевич сообщил родным, что 16 июля поедет в город Днепр и исчез.

"Дом Милосердия" организовывает и оказывает системную помощь для ресоциализации бездомных с инвалидностью или с задержкой умственного развития и пожилых людей без жилья.