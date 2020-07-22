В Киеве нашли мертвым пропавшего волонтера Кучапина
Об этом сообщила пресс-служба Киевской полиции.
Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
В ходе поисков правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины в квартире в Днепровском районе.
Во время предварительного осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено
Учитывая новые обстоятельства, следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - естественная смерть.
Пресс-офицер Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская подтвердила в комментарии ТСН , что найденный - волонтер Алексей Кучапин.
"Да, это он - Алексей Кучапин. Его тело найдено на съемной квартире в Киеве. 90% - это естественная смерть, но еще сегодня будет вскрытие тела, тогда уже официально сможем назвать причину смерти. Сейчас ждем родственников и близких для опознания тела ", - сказала она.
- Волонтер и руководитель "Дома милосердия" Кучапин Алексей Юрьевич сообщил родным, что 16 июля поедет в город Днепр и исчез.
- "Дом Милосердия" организовывает и оказывает системную помощь для ресоциализации бездомных с инвалидностью или с задержкой умственного развития и пожилых людей без жилья.
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