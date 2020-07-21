В Киеве пропал волонтер Кучапин, полиция начала расследование

21 июля, 2020, 13:57

Волонтер и руководитель "Дома милосердия" Кучапин Алексей Юрьевич сообщил родным, что 16 июля поедет в город Днепр, и до сих пор его местонахождение неизвестно

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"К Деснянскому управления полиции с заявлением об исчезновении киевлянина обратилась его жена. Она сообщила о том, что 16 июля ее муж - Кучапин Алексей Юрьевич, 1980 года рождения, выехал из дома на проспекте Лесном в город Днепр и до настоящего времени не вернулся", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили приметы пропавшего: на вид 35 - 40 лет, рост 174 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, карие глаза.

Был одет в шорты коричневого цвета, серую футболку, синие кроссовки и бежевую кепку.

Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполиции обратились с просьбой ко всем, кто видел пропавшего и может помочь в установлении его местонахождения, сообщить в правоохранительные органы по телефонам 102 или дежурную часть Деснянского управления полиции: 044-515-87-83, 067-650-69-22.

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