 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСайт СБУ возобновил работу

Сайт СБУ возобновил работу

По состоянию на 20:00 сайт украинской Службы безопасности возобновил работу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отметим, сайт спецслужбы не работал, по меньшей мере в течение часа.

В пресс-службе СБУ не комментировали сбой в работе сайта.

Напомним, сайт СБУ стал недоступным, как минимум в 17:34 28 июля. По словам бывшего спикера "Украинского Киберальянса" Шона Таусенда (Андрея Барановича) сайт СБУ "лег" из-за недействительного сертификата.

  • 28 июня во СБУ заявили, что киберспециалисты Службы безопасности Украины проверили утечку данных из сервиса Cloudflare и не установили угрозы для государственных ресурсов
  • 27 июля сайт президента Украины также прекратил открываться и был недоступен в течение нескольких часов
  • В Госспецсвязи назвали причиной перебоев в работе сайта президента Украины аварию на Лукьяновской подстанции ДТЭК Киевские электросети

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать