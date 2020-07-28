Сайт СБУ возобновил работу

28 июля, 2020, 20:11

По состоянию на 20:00 сайт украинской Службы безопасности возобновил работу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отметим, сайт спецслужбы не работал, по меньшей мере в течение часа.

В пресс-службе СБУ не комментировали сбой в работе сайта.

Напомним, сайт СБУ стал недоступным, как минимум в 17:34 28 июля. По словам бывшего спикера "Украинского Киберальянса" Шона Таусенда (Андрея Барановича) сайт СБУ "лег" из-за недействительного сертификата.

28 июня во СБУ заявили, что киберспециалисты Службы безопасности Украины проверили утечку данных из сервиса Cloudflare и не установили угрозы для государственных ресурсов

27 июля сайт президента Украины также прекратил открываться и был недоступен в течение нескольких часов

В Госспецсвязи назвали причиной перебоев в работе сайта президента Украины аварию на Лукьяновской подстанции ДТЭК Киевские электросети

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