Определился тренерский штаб Луческу в "Динамо"
28 июля, 2020, 17:15
В тренерский штаб Мирчи Луческу в "Динамо" войдут Эмил Карас, Огнен Вукоевич, Олег Гусев и Михаил Михайлов
Об этом сообщил журналист Артем Франков в своем Tekegram-канале.
Сейчас тренеры наблюдают за спаррингами молодежных команд и просматривают потенциальных кандидатов для основной команды.
"Итак, тренерский штаб Мирчи Луческу в киевском "Динамо": Эмил Карас, Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Михаил Михайлов. Ждем еще итальянца - завтра. Пошли спарринги: сегодня юноши, завтра - молодежка. Это просмотр возможных кандидатов в первую команду, сейчас или на будущее", - написал Франков.
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