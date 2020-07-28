Определился тренерский штаб Луческу в "Динамо"

28 июля, 2020, 17:15

В тренерский штаб Мирчи Луческу в "Динамо" войдут Эмил Карас, Огнен Вукоевич, Олег Гусев и Михаил Михайлов

Об этом сообщил журналист Артем Франков в своем Tekegram-канале.

Сейчас тренеры наблюдают за спаррингами молодежных команд и просматривают потенциальных кандидатов для основной команды.

"Итак, тренерский штаб Мирчи Луческу в киевском "Динамо": Эмил Карас, Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Михаил Михайлов. Ждем еще итальянца - завтра. Пошли спарринги: сегодня юноши, завтра - молодежка. Это просмотр возможных кандидатов в первую команду, сейчас или на будущее", - написал Франков.