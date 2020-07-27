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Espreso.tvОбществоСо здания консульства США в китайском Чэнду официально спустили американский флаг

Со здания консульства США в китайском Чэнду официально спустили американский флаг


фото: reuters
Утром в понедельник, 27 июля, генеральное консульство США в Чэнду было официально закрыто в соответствии с требованием китайской стороны

Об этом сообщает CNA.

Ранее МИД Китая решил отозвать лицензию на работу генконсульства США в городе Чэнду. Ведомство сообщило посольству США в Китае об этом решении и потребовало прекратить всю деятельность американского генконсульства.

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В сообщении подчеркивается, что данные меры являются "необходимым ответом" на действия американской стороны.

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Целью закрытия китайского генерального консульства в Хьюстоне Вашингтон назвал защиту интеллектуальной собственности и частной информации США. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает закрытия и других генконсульств КНР.

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