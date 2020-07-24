Джеркальный ответ: Китай приказал закрыть консульство США в Чэнду
Об этом сообщает Reuters .
Пекин предупредил, что примет меры после того, как китайским дипломатам дали 72 часа - до 24 июля - чтобы покинуть консульство в Хьюстоне, штат Техас.
В Китае заявили, что решение США о закрытии консульства КНР является серьезным нарушением международного права и подрывает двусторонние отношения.
"Министерство иностранных дел Китая проинформировало посольство США в Китае о своем решении отозвать разрешение на организацию генерального консульства США в Чэнду", - говорится в сообщении.
Напомним, что США объявили о закрытии генерального консульства Китая в Хьюстоне в рамках мероприятий по "защите американской интеллектуальной собственности" и частной информации американцев.
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