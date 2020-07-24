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Espreso.tvОбществоДжеркальный ответ: Китай приказал закрыть консульство США в Чэнду

Джеркальный ответ: Китай приказал закрыть консульство США в Чэнду

Китай требует от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе страны в рамках зеркальных мер

Об этом сообщает Reuters .

Пекин предупредил, что примет меры после того, как китайским дипломатам дали 72 часа - до 24 июля - чтобы покинуть консульство в Хьюстоне, штат Техас.

В Китае заявили, что решение США о закрытии консульства КНР является серьезным нарушением международного права и подрывает двусторонние отношения.

"Министерство иностранных дел Китая проинформировало посольство США в Китае о своем решении отозвать разрешение на организацию генерального консульства США в Чэнду", - говорится в сообщении.

Напомним, что США объявили о закрытии генерального консульства Китая в Хьюстоне в рамках мероприятий по "защите американской интеллектуальной собственности" и частной информации американцев.

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