США объявили о закрытии консульства Китая в Хьюстоне, там начали сжигать документы
Об этом пишет AP .
США не предоставили каких-либо подробностей о том, почему должны закрыть именно консульство КНР в Техасе.
"Соединенные Штаты не потерпят нарушений нашего суверенитета и запугивания нашего народа [со стороны Китая], так же как мы не потерпим несправедливых торговых практик, кражи американских рабочих мест и другого недопустимого поведения", - заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.
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Китай решительно осудил этот шаг, назвав его "возмутительным и необоснованным", а также подрывающим отношениями между двумя странами.
"Одностороннее закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне является беспрецедентным эскалацией их недавних действий против Китая", - сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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По сообщениям местных СМИ, китайские дипломаты сжигали бумаги на территории консульства Китая. Хьюстонские пожарные отреагировали на сообщение о пожаре, но им запретили войти.
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