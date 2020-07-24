"Пекин покусал руки, которые его кормят": Помпео назвал Китай новой тиранией и призвал создать антикитайской альянс

24 июля, 2020, 14:25

Госсекретарь США Майк Помпео обрушился с резкой критикой на Китай, обвинив страну в несправедливых торговых практиках и нарушениях прав человека

Выступая в президентской библиотеке имени Ричарда Никсона, Помпео заявил, что "свободный мир должен одержать победу над новой тиранией", цитирует его заявление пресс-служба Госдепа.

"Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистический Китай наверняка изменит нас", - отметил госсекретарь.

Он призвал создать новый альянс демократических государств для противодействия Китая и не исключил привлечения России к подобному альянсу.

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По словам Помпео, Коммунистическая партия Китая "повторяет некоторые из ошибок Советского Союза - портит отношения с потенциальными союзниками, подрывает доверие на родине и за рубежом, а также отрицает право собственности".

Он подчеркнул, что политика США и других свободных государств "возродила экономику Китая, терпит бедствие", однако "Пекин только покусал руки, которые его кормят".

"Более недопустимо игнорировать фундаментальные политические и идеологические различия между нашими странами", - добавил глава Госдепа.