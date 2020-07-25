Китайские шпионы действуют в 25 городах США - CNN

25 июля, 2020, 07:19

Спецслужбы КНР создали в более чем 25 городах Соединенных Штатов разветвленную шпионскую сеть, которая поддерживается консульскими учреждениями КНР

Об этом стало известно министерству юстиции США, передает Еспресо.TV со ссылкой на CNN .

"Деятельность в Хьюстоне (перед этим США прекратили там деятельность китайского консульства - ред.), как мы считаем, была частью более широкой сети лиц, которая действовала в более чем 25 городах. Эта сеть поддерживается здесь через консульства (КНР - ред.)", - заявили в американском минюсте.

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По данным ведомства, консульские учреждения обучают агентуру из Пекина, как оставаться незамеченными и избегать привлечения к ответственности на территории США.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео назвал Китай новой тиранией и призвал создать антикитайский альянс .

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