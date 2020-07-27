С начала нового перемирия оккупанты провели уже три нарушения, - штаб ООС
Об этом сообщает пресс-служба штаба.
В частности, в районе Водяного противник открывал огонь по позициям украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Южного оккупант совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие вражеских обстрелов нет.
Факт провокации зафиксирован неподалеку Новомихайловки. С помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2, которые запрещены Оттавской конвенцией.
- Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с главой Кремля Владимиром Путиным телефонный разговор.
- Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал принятое 15 июля постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году "таким, которое противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования".
- Ночью 27 июля в зоне ООС начал действовать новый режим прекращения огня . За несколько часов до его начала, российские оккупанты обстреляли украинские позиции запрещенными противопехотными минами.
- За 20 минут после начала режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск в 0: 20-0: 45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты.
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