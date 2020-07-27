С начала нового перемирия оккупанты провели уже три нарушения, - штаб ООС

27 июля, 2020, 17:37

Оккупанты трижды нарушили режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня"

Об этом сообщает пресс-служба штаба.

В частности, в районе Водяного противник открывал огонь по позициям украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Южного оккупант совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь вследствие вражеских обстрелов нет.

Факт провокации зафиксирован неподалеку Новомихайловки. С помощью ручных противотанковых гранатометов противник совершил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2, которые запрещены Оттавской конвенцией.

Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел с главой Кремля Владимиром Путиным телефонный разговор.

Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал принятое 15 июля постановление Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году "таким, которое противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования".

Ночью 27 июля в зоне ООС начал действовать новый режим прекращения огня . За несколько часов до его начала, российские оккупанты обстреляли украинские позиции запрещенными противопехотными минами.

За 20 минут после начала режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск в 0: 20-0: 45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты.