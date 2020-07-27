Россия несет ответственность за перемирие на Донбассе. - Резников
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Они на самом деле боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что именно эту ответственность несут. И, в частности, санкции касаются их только в связи с оккупацией Крыма или MH17, но и невыполнением Российской Федерацией Минских соглашений , поскольку они являются стороной документа ", - сказал он.
Резников отметил, что есть четкая информация от разведчиков, все вооруженные формирования, находящиеся сегодня в ОРДЛО, являются частью 1-го и 2-го армейских корпусов Вооруженных сил РФ.
"Поэтому, конечно же, там командуют российские офицеры, и они обеспечивают распространение этой команды, этого приказа (о прекращении огня). Они просто его никогда не покажут и не оформят это решениями вооруженных формирований ОРДЛО. Хочу напомнить, что "вооруженные формирования ОРДЛО" - это лексика Минских соглашений, подписанных в 2014 году", - подчеркнул он.
- Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе.
- Оккупанты трижды нарушили режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня".
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