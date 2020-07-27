Россия несет ответственность за перемирие на Донбассе. - Резников

27 июля, 2020, 18:37

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников отмечает, что Россия не хочет брать на себя ответственность за соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, но знает, что несет за это ответственность

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Они на самом деле боятся брать на себя ответственность в любом случае, потому что они прекрасно знают, что именно эту ответственность несут. И, в частности, санкции касаются их только в связи с оккупацией Крыма или MH17, но и невыполнением Российской Федерацией Минских соглашений , поскольку они являются стороной документа ", - сказал он.

Резников отметил, что есть четкая информация от разведчиков, все вооруженные формирования, находящиеся сегодня в ОРДЛО, являются частью 1-го и 2-го армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

"Поэтому, конечно же, там командуют российские офицеры, и они обеспечивают распространение этой команды, этого приказа (о прекращении огня). Они просто его никогда не покажут и не оформят это решениями вооруженных формирований ОРДЛО. Хочу напомнить, что "вооруженные формирования ОРДЛО" - это лексика Минских соглашений, подписанных в 2014 году", - подчеркнул он.

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе.

Оккупанты трижды нарушили режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня".